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الحرس الوطنى التونسى يعلن إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود خلسة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحرس الوطنى التونسى إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14 مجتازا تونسيا من بينهم رضيعين من جانب وحدات إقليم الحرس البحرى بالوسط.


وأوضح الحرس - فى بيان اليوم - أنه تم ضبط 18 فردا مفتش عنهم من أجل التنظيم والتوسط فى عمليات الإبحار خلسة وحجز 4 مراكب حديدية بحرية ومبلغ مالى من العملة التونسية من جانب وحدات إقليم الحرس الوطنى بصفاقس.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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