شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يعلن إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود خلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الحرس الوطنى التونسى إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 14 مجتازا تونسيا من بينهم رضيعين من جانب وحدات إقليم الحرس البحرى بالوسط.



وأوضح الحرس - فى بيان اليوم - أنه تم ضبط 18 فردا مفتش عنهم من أجل التنظيم والتوسط فى عمليات الإبحار خلسة وحجز 4 مراكب حديدية بحرية ومبلغ مالى من العملة التونسية من جانب وحدات إقليم الحرس الوطنى بصفاقس.