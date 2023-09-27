انهيار وبكاء عريس فاجعة حريق الحمدانية بالعراق لحظة دفن الضحايا.. صور

القاهرة - سامية سيد - نشرت شبكة "السومرية نيوز"، صورا لعريس حريق قاعة الزفاف، وهو في حالة انهيار تام أثناء دفن جثامين الضحايا.

ووقع حريق هائل، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وقال نائب محافظ نينوى إن عدد القتلى لا يقل عن 100، فضلا عن إصابة 150 آخرين.



حزن العريس على الضحايا

وأكد الدفاع المدنى العراقى أن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام المحتفلين الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف داخل القاعة ، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة في بداية الأمر ثم نشر الحريق بسرعة داخل القاعة.

وأضاف الدفاع المدنى العراقى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، مما أدى إلى سرعة انتشار النيران بشكل كبير داخل القاعة.



العريس أثناء تشييع الضحايا

بدوره، أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني،الحداد العام فى جميع أنحاء العراق لمدّة 3 أيام بسبب الحادث.

كما وصف الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد الحادث بالفاجعة المؤلمة، ووجه الرئيس العراقى بضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره".

وفي سياق متصل؛ أعربت السفارات الاوروبية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية في العراق ،" سفارة المملكة المتحدة ، سفارة كندا ، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق "، عن تضامنها ومواساتها لعوائل ضحايا فاجعة حريق قاعة الزفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.