دبي - محمود عبدالرازق - لا تزال "النوبة" تقام في المدينة، وهي مسيرة لفرقة "زاوية الدقور الرفاعية" الصوفية، في الشوارع والأزقة ترفع فيها الرايات الخضراء على وقع قرع الطبول والصنوج والمدائح، ويمارس خلال المسيرة "ضرب الشيش" أي غرس سيخ معدني في وجه أحد المشاركين أو جسده.

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، المسيرة من أمام الزاوية الرفاعية آخر الزوايا الصوفية في صيدا القديمة، وتابعها الأهالي من شرفات ونوافذ منازلهم ومحالهم، وبعض منهم رش ماء الورد عليهم وبعضهم الآخر نثر الأرز.

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو لبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

وفي هذا السياق، قال الشيخ المتصوف صالح خاسكية، أن الاحتفال بهذا الشكل هو من أيام جده، الذي كان من أصحاب الطرق الرفاعية والقادرية والنقشبندية، وأضاف: "ونحن هنا في الزاوية الرفاعية نخرج بـ"النوبة" في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم".

وينسب المتصوفون ضرب "الشيش" إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وهو من أقطاب الصوفية وذلك بهدف إثبات قوة إيمانه، وبعضهم الآخر ينسبها إلى "الرسول محمد في إحدى الغزوات، حيث مسح بالسيخ صدر أحد الجرحى فشفاه".

وقال عضو الزاوية الرفاعية ماجد عبدو: "أجدادنا ضربوا "الشيش"، والبعض يعتبرها بدعة، أما نحن فلا إشكال لدينا، وبالعكس نتبادل المحبة مع الناس ونأتي إلى الزاوية لذكر الله ورسوله، بالإضافة إلى أدعية وتعبّد".

© Gulf 365 . ABDELKADERALBAYلبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو لبنان "النوبة والشيش" من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي صور وفيديو © Gulf 365 . ABDELKADERALBAY

الجدير بالذكر أن الزوايا كانت منتشرة في مدينة صيدا قديما، وأبرزها زاوية "آل جلال الدين"، زاوية "آل البابا"، زاوية "الشيخ محمود المغربي" الملقب بالكبي، زاوية "آل الزعتري القادرية"، زاوية "آل الدَّقور"، زاوية "آل كالو"، جميعها اندثرت اليوم وبقيت زاوية "آل دقور" الرفاعية تقوم بدورها، أما "جلال الدين" و"الزعتري" مقفلتين.