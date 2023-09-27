اخبار الخليج

الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 3 متهمين فى حريق محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم /الأربعاء/، القاء القبض على 3 متهمين فى حادثة حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة - أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه "من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية مع وزارة الداخلية فى إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على 3 من المتهمين فى حادث حريق الحمدانية من أصل 4 متهمين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".


وأشار البيان، إلى أنه تم تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه المتهمين ومازالت التحقيقات جارية.


يذكر أن حريقاً هائلاً وقع - مساء أمس - داخل قاعة مناسبات فى ‍‍الحمدانية بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements