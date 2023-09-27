إصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت مصادر طبية أن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في موقع ملكة شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر بحالات الاختناق نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، تمت معالجتهم ميدانياً من قبل الطواقم الطبية.

وفي المقابل، أشعل الشبان الإطارات قرب السياج الأمني على طول مخيمات العودة شرقي كل من رفح وخان يونس والوسطى وغزة والشمال، كما سمع دوي انفجارات في المنطقة.

24 سبتمبر, 13:54 GMT

وقال عامر محمود الناطق باسم "الشباب الثائر" لوكالة "الخليج 365": "سنواصل هذه المسيرات عند السياج الحدودي حتى ينفك الحصار عن قطاع غزة، وإيقاف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ونؤكد استمرار الفعاليات وتصاعدها واستخدام ما هو أشد، إذا لم تتحقق مطالبنا".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وقالت مصادر فلسطينية إنه تم إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، وأعلنت قناة "كان" العبرية، أن حريقين اندلعا في أحراش بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي أطلقها النشطاء الفلسطينيين ضد مستوطنات الغلاف.

© Gulf 365 . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat

ولليوم الثاني عشر على التوالي تتواصل المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجاً على الحصار المفروض على قطاع غزة.

وكان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أعرب عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في غزة وما حولها".

© Gulf 365 . Ajwad Jradatإصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة إصابات خلال قمع الجيش الاسرائيلي لتظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة © Gulf 365 . Ajwad Jradat

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "الوضع داخل قطاع غزة خطير ويجب تجنب صراع آخر ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، وإن شعب غزة عانى بما فيه الكفاية ويستحق أكثر من مجرد العودة إلى الهدوء".

وأضاف: "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحسين حياة الناس في غزة، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً".