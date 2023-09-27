خبير في الشؤون الكردية لـ"الخليج 365": قرار المحكمة الاتحادية بحل المجالس المحلية في الإقليم "غير مؤثر"

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3 سبتمبر, 20:45 GMT
وأشار الخبير في الشؤون الكردية إلى أن المحكمة الاتحادية في بغداد تاريخها معروف، خاصة وأنها تأسست من قبل الإدارة المدنية الأمريكية وبتوجيه من بول بريمر، ولذلك يرى الإقليم أنها لا تمثل محكمة دستورية عليا للبلاد، لأنها غضت النظر عن كثير من الخروقات الدستورية، ووقفت مع أحد أطراف النزاع ضد الآخر، ولذلك ليس لقراراتها أي قبول وإن كانت ملزمة.
6 سبتمبر, 14:04 GMT
وكانت المحكمة الاتحادية في بغداد قد قررت "الحكم بعدم دستورية تعديل قانون محافظات إقليم كردستان العراق، وذلك جاء لمخالفتها لأحكام من دستور جمهورية العراق".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في مايو/ أيار الماضي، قرارا مماثلا بعدم شرعية التمديد لبرلمان إقليم كردستان، والذي سيجري الانتخابات التشريعية في 25 فبراير المقبل.
والموعد الذي كان مفترضا لنهاية تلك الدورة الثانية قانونيا لمجالس المحافظات في 2018، ولكن بموجب التعديل في كل من قانون انتخابات البرلمان وقانون انتخابات مجالس المحافظات في كردستان آنذاك، تم تمديد عمر هذه الدورة لحين إجراء انتخابات جديدة.