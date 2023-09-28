شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق نينوى.. تسمم 100 شخص في حفل زفاف بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة صحة كركوك مساء الأربعاء تسمم 100 شخص في حفل زفاف بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة الواقعة شمال العراق.

وقالت صحة كركوك إن 100 شخص تناولوا طعام العشاء في حفل زفاف وتعرضوا للتسمم في الحويجة، حسبما نقلت وكالة السومرية للأنباء.

وأضافت أن 50 شخصًا منهم تلقوا العلاج وغادروا المشفى، مشيرة إلى أن الباقين تحت العلاج ولا توجد بينهم حالات خطرة.

حريق في قاعة زفاف

وشب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء.

وأشارت المعلومات الأولية عن حريق حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، إلى أن الألعاب النارية تسببت في نشوب الحريق الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 وإصابة أكثر من 150،

وقال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".