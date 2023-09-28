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وزير الخارجية السعودى ومبعوث فرنسى يبحثان آخر تطورات الملف اللبنانى

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

 

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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