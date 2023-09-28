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البحرين تعرب عن تعازيها للعراق فى ضحايا حادث حريق عرس الحمدانية

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في ضحايا حادث حريق في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة نينوى، مما تسبب في وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

 

وعبرت الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا الحادث المؤسف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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