شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: مصر تمتلك مبادرات شبابية متميزة وفاعلة تثرى العمل المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض فيصل على غسال، بالاستراتيجية المصرية الخاصة بالشباب وتمكينهم، مؤكدا أن الجامعة العربية تعمل على الاستفادة من التجربة المصرية ومن تجارب الدول العربية الأخرى فيما يخص الشباب وأيضا الرياضة العربية .

وقال غسال، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الدورة العربية المنعقدة بالأردن، إن مصر من الدول العربية الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك بشكل عام وبالتالي منها قطاع الشباب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مبادرات شبابية متميزة وفاعلة تثري العمل العربي المشترك وبالتالي تحرص الجامعة العربية على التعاون والتشاور مع مصر وغيرها من الدول من أجل تطوير الاستراتيجية العربية الخاصة بالشباب وأيضا الرياضة .

وأشار إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بملف الشباب والرياضة وتشارك وتنظيم عدد كبير من اللقاءات والدورات وفعاليات شبابية ورياضية في مختلف الدول العربية ومنها ما يتم حاليا بالأردن والتي أيضا تأتي في عام 2023 والذي جعله الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للشباب خلال اجتماعه بوزراء الشباب العرب، مؤكدا حرص الجامعة العربية على استمرار التواصل مع الشباب العربي وأيضا غيرهم عبر الرياضة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها إيمان راسخ بأن الشباب هم مستقبل الأمة العربية وتحرص على تنميتهم والتواصل معهم ، وأن الشباب هم حاضر الأمة العربية ومستقبلها وهذا هدف استراتيجي للجامعة العربية.

ونوه إلى أن هناك استراتيجية عربية للسلام والأمن تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشباب العرب لتكون أداة عربية للتعامل مع الشباب، وأن هدف هذه الاستراتيجية يقوم على تمكين الشباب وجعلهم من صناع القرار وصنع السلام والبعد عن التطرف وتطوير مناهج التعليم العربي ليكون الشباب جزء من تنمية بلدانهم العربية.

وتابع أن الأمانة العامة تهتم بالشباب العربي وأيضا بالرياضيين العرب سواء كانوا محترفين وغير المحترفين، مؤكدا أن الجامعة العربية تبلور كل ما هو في مصلحة حاضر الشباب العربي ومستقبلهم.

وأوضح أن الجامعة العربية تقوم بعمل ورش عمل شبابية عربية ومبادرات أيضا وتساهم في القطاع الرياضي العربي، مطالبا الإعلام العربي بضرورة نقل هذه الورش والفعاليات إلى الشارع العربي وإلى الشباب، مؤكدا أن الجامعة العربية ليس قطاع سياسي فقط وإنما هى عدة قطاعات ،ومنها الشباب والرياضة، تهدف إلى تنمية وتطوير العالم العربي في كافة المجالات.

وافتتح وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، الأحد الماضي، الدورة العربية التي تنظمها وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار"دور الرياضة فى نمط الحياة الصحية للأفراد"، بمشاركة وفود 14 دولة عربية من بينها مصر ومن المقرر أن تنتهي اليوم الخميس .

وتهدف الدورة إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها، كما تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التدخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.

