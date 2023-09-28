شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا بمحافظة غلغدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى، اليوم الخميس ،إحباط هجوما إرهابياً فاشلا حيث حاولت مليشيات الخوارج الإرهابية، إدخال شاحنتين محملتين بالمتفجرات​ إلى مدينة طوسمريب التابعة لمحافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية .

وذكرى الجيش في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الصومالية "صونا" أنه يواصل عمليات التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد .



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