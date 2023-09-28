شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة.. وزراء ومنظمات وهيئات في احتفالية "يوم الزراعة العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في القاهرة أمس الأربعاء، احتفالية بمناسبة يوم الزراعة العربي، تحت عنوان "معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي".

شارك في الاحتفالية عدد من وزراء الزراعة العرب، وممثلي المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية.

3 جلسات بحثية

وتضمنت الاحتفالية، عقد ورشة عمل عن "بناء أنظمة زراعية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائي"، في 3 جلسات، الأولى جلسة وزارية حول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظام الزراعية الغذائية.

والثانية بعنوان "مشورة بشأن إعلان الغذاء والمناخ للدورة 28 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي"، والجلسة الثالثة عن دور المنظمات العربية والإقليمية والدولية في دعم جهود الدول العربية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.