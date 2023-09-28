شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق بقاعة زفاف.. تفاصيل تسمم 262 مواطنا في الحويجة بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قيادة شرطة كركوك اتخاذ الإجراءات القانونية، في حادث تسمم 262 مواطنًا في قضاء الحويجة.

وأُخبر عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، وعليه شُكل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تسمم 262 مواطنًا في الحويجة بالعراق

كما أرسل على الفور الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وذكرت أنه أوقف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم.

حريق في قاعة زفاف

وشب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء.

الألعاب النارية تسببت في نشوب الحريق

وأشارت المعلومات الأولية عن حريق حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، سببته الألعاب النارية ما أودى بحياة ما لا يقل عن 100 وإصابة أكثر من 150.

وقال الدفاع المدني العراقي: "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر".