شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: القادة يولون الأمن الغذائي اهتماماً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس يولون موضوع الزراعة والأمن الغذائي اهتماماً كبيراً، خاصةً بعد الأزمات العالمية وما صاحبها من متغيرات سريعة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل إمدادها، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا، فضلًا عن تنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الـ34 للوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون في العاصمة العمانية مسقط اليوم، برئاسة وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان د. سعود بن حمود الحبسي.

الأمن الغذائي العالمي

نوه بالدعم المستمر والمتواصل من قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الأنظمة والقوانين والخطط الموحدة بين دول المجلس، التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي والزراعة، ودفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.