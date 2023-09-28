شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية موحدة وبنك مشترك.. 5 توصيات لاجتماع وزراء الزراعة بمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى الاجتماع الـ 34 للوزراء المسؤولين عن الزراعة والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، بالانتهاء من الاستراتيجية الخليجية الموحدة للأمن الغذائي قبل نهاية هذا العام، وتوجيه اللجان بالانتهاء من 6 قوانين في المجال الزراعي والحيواني، ورفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة.

كما أوصى باعتماد قيام بنك خليجي مشترك للأصول الوراثية النباتية، يهدف للحفاظ على الأصول النباتية المتسقة مع بيئة المجلس، ومتابعة الشراء الجماعي الخليجي للأدوية واللقاحات، وإقرار خطة خليجية مشتركة للتصدي لظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات الحيوية.

دعم مستمر

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن قادة دول المجلس يولون موضوع الزراعة والأمن الغذائي اهتمامًا كبيرًا، خاصةً بعد الأزمات العالمية وما صاحبها من متغيرات سريعة أثرت على الأمن الغذائي العالمي وسلاسل إمدادها، الأمر الذي يتطلب تعاونًا وثيقًا، فضلًا عن تنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية كافة.

ونوه البديوي بالدعم المستمر والمتواصل من قادة دول المجلس لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الأنظمة والقوانين والخطط الموحدة بين دول المجلس، التي ستسهم في تعزيز الأمن الغذائي والزراعة، ودفع مسيرة العمل المشترك إلى الأمام، لتعزيز مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية.