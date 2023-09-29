شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارًا برفع عضوية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبأغلبية ساحقة، على مشروع القرار الذى تقدمت به جمهورية مصر العربية، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية فى الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التى جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذى حمل عنوان "وضع فلسطين فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.



ورعت مشروع القرار الذى قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتى فى إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.



بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى النمسا، مندوبها الدائم لدى الوكالة صلاح عبد الشافي، الدول التى صوتت لصالح القرار، مطالبا الدول التى صوتت ضد القرار، والتى امتنعت عن التصويت، بمراجعة مواقفها واحترام قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي.



من جانبه، قال سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة محمد الملا، إن اعتماد هذا القرار التاريخى وبأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التى ينادى بها القرار والذى يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين فى الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة.



وأضاف أن القرار حظى بتأييد واسع من جانب الدول التى تسعى إلى الوقوف إلى جانب حصول دولة فلسطين على حقوقها المشروعة بالمنظمات الدولية والانتصار لقيم المساواة والانصاف والعدالة، مؤكدا أنه سيساهم فى تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى فى مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني.



وأكد أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذى اتخذته فى عام 1947 ليس خيارًا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقى وسياسى واستراتيجى وقانوني.