شكرا لقرائتكم خبر عن "اجتماع المانحين" يطالب إسرائيل بوقف إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيان الختامى للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطينى (اجتماع المانحين)، إن آفاق حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى لا تزال بعيدة المنال، ولا يمكن الانتهاء من بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد التوصل إلى حل سياسى للصراع ووضع حد للاحتلال.

وأضاف البيان -الذى صدر عن رئيسة اجتماع المانحين، وزيرة الخارجية النرويجية انيكن هوتفيلد- أنه "بعد مرور 30 عامًا على توقيع إعلان اتفاق أوسلو، حقق الفلسطينيون إنجازات كبيرة فى بناء المؤسسات العامة، بدعم سياسى ومالى كبير من المانحين بما يتماشى مع الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق دولة فلسطينية مستقلة، فى سياق حل الدولتين".



واستدرك البيان: مع ذلك فإن قضايا "الوضع الدائم فى اتفاقيات أوسلو لا تزال دون حل"، مطالبًا إسرائيل برفع القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين لا سيما فى غزة والمناطق (ج)؛ ووقف البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية؛ ووقف الإجراءات التعسفية ضد السلطة الفلسطينية.



وطالب البيان أيضًا إسرائيل بالموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحى وتعزيز البنية التحتية وإيصال المواد اللازمة لمحطة تحلية المياه المركزية فى غزة، بالإضافة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية المبادئ لشبكات الجيل الرابع والخامس.



كما دعا البيان المجتمع الدولى إلى زيادة المساعدات المالية وغيرها من أنواع المساعدة للفلسطينيين، بما فى ذلك دعم الميزانية لتعزيز السلطة الفلسطينية وجهودها الإصلاحية، وكذلك للأونروا والاحتياجات العاجلة على الأرض.



وأكد البيان أنه "يتوجب على الأطراف الفاعلة كافة تجديد جهودها من أجل بناء الدولة الفلسطينية ورسم الطريق نحو إنهاء الصراع".