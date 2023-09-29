شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد قرار تسمية "دولة فلسطين" رسميًا في "الطاقة الذرية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية ساحقة مساء الخميس، على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة.

جاء ذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة 67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.

وصوًتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة 5 دول فقط.

العضوية الكاملة في المنظمات الدولية

ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي ذلك في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.

وشكر سفير دولة فلسطين لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة صلاح عبد الشافي، الدول التي صوّتت لصالح القرار.

أهمية مناصرة القضية الفلسطينية

وقال السفير المصري لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة محمد الملا، إن "اعتماد القرار بأغلبية ساحقة ورعاية من مجموعة الـ77 والصين، يؤكد أهمية مناصرة القضية الفلسطينية وعدالة القضية التي ينادي بها القرار، الذي يسعى لإعطاء الحقوق اللازمة لدولة فلسطين في الوكالة وضمان توافر التمثيل الملائم لها، وبما يسمح لها بالمشاركة بصورة أكثر فعالية وتقديم إسهامات مهمة لعمل الوكالة".

وأضاف أن القرار حظي بتأييد واسع من جانب الدول التي تسعى إلى الوقوف إلى جانب حصول دولة فلسطين على حقوقها المشروعة في المنظمات الدولية والانتصار لقيم المساواة والإنصاف والعدالة.

وأكد أن القرار سيسهم في تعزيز تعاون دولة فلسطين مع الوكالة والدول الأخرى في مجال التكنولوجيا والعلوم النووية، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبإقامة دولته وفق ما ورد بقرار الأمم المتحدة الذي اتخذته في عام 1947، ليس خيارًا للمجتمع الدولي، بل هو واجب أخلاقي وسياسي واستراتيجي وقانوني.