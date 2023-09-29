ساحل العاج وتونس تتفقان على إعادة العمل بتأشيرة الدخول‎

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وقال كوليبالي: "تواصلنا مع الحكومة التونسية لإعادة العمل بالتأشيرات بين بلدينا، والإجراءات الدبلوماسية جارية".
وأضاف: "إنها مسألة مرتبطة بالهجرة، فالعديد من المهاجرين يمرون عبر تونس".
وتابع: "انطلاقا من الادعاء أن العديد من مواطني ساحل العاج هم من بين المرشحين للهجرة، فمن خلال فرض التأشيرة، فإننا نحل هذه المشكلة إلى حد ما".
كما أعرب كوليبالي عن اقتناعه بأن فرض التأشيرة سيكون "مؤقتا".
23 سبتمبر, 20:56 GMT
ومنذ مطلع 2023، أصبح مواطنو ساحل العاج ثاني أكثر الواصلين عددًا إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحتى الآن، لا تفرض تونس تأشيرة دخول على مواطني ساحل العاج، لكن بعد تجاوزهم 3 أشهر من الإقامة المصرح بها عند الدخول، عليهم دفع غرامات تصل إلى 40 دينارا (12 يورو) عن كل أسبوع من الإقامة غير النظامية.