شكرا لقرائتكم خبر عن متأثرين بإصابتها.. وفاة والدة وشقيق "عروس نينوى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت والدة وشقيق عروس نينوى، أمس الخميس، متأثرين بإصابتهما في الحريق الذي نشب خلال حفل الزفاف وراح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وأفادت مصادر إعلامية بوفاة والدة وشقيق العروس داخل مستشفى في الموصل، نتيجة الحروق الشديدة التي أصابتهما في الحادث.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، استجواب 9 متهمين، وإصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق فردين، بعد الحريق الذي نشب ليل الثلاثاء في قاعة أفراح وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.

حريق في قاعة زفاف

شب حريق في قاعة زفاف مكتظة في شمال العراق، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل، وأعلنت السلطات فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وظل رجال الإطفاء يبحثون وسط حطام المبنى المتفحم في بلدة قراقوش، مركز قضاء الحمدانية، حتى صباح الأربعاء.

أشارت المعلومات الأولية عن حريق حفل زفاف بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية، إلى أن الألعاب النارية تسببت في نشوب الحريق الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 وإصابة أكثر من 150.