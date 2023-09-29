شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يبحث مع مبعوث أممى جهود إرساء السلام فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باثيلي آخر المستجدات في جهود إرساء السلام والاستقرار في ليبيا وكيفية تنسيق وتعزيز الجهود السياسية لدعم مسار السلام في البلاد.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، في أعقاب اجتماع عقده بوريل مع باثيلي شهد تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا وبحث كيفية تنسيق وتعزيز الجهود السياسية لدعم المسار نحو السلام والاستقرار في البلاد.



وخلال الاجتماع، أكد بوريل مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي الحازم والثابت لمبادرة التيسير التي يقودها عبد الله باثيلي. وأكد كلاهما التزام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالعمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام، على أساس إجراء حوار شامل بين الليبيين.



كما ناقش الطرفان العواقب المدمرة للعاصفة دانيال التي اجتاحت ليبيا مطلع الشهر الجاري؛ حيث أشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي قد استجاب على الفور لطلب ليبي من خلال تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي (UCPM) وقدم بالفعل مساعدة عينية. علاوة على ذلك، حشد الاتحاد الأوروبي 5.7 مليون يورو من التمويل الإنساني لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المتضررين.. بحسب البيان.