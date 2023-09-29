إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة لـ 8 أيام

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23 سبتمبر, 18:08 GMT
وسبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء "يوم الغفران" اليهودي.
وتزامنت حالة الإغلاق الشامل مع ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني من أن القوات الإسرائيلية التابعة لإدارة السجون، اقتحمت صباح اليوم الجمعة، القسم 5 في سجن ريمون، وشرعت بعمليات تفتيش ونقل للأسرى.
22 سبتمبر, 11:14 GMT
وذكر المكتب في بيان صحفي أن "وحدات القمع فتشت عدداً من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى زنزانات أخرى في السجن ذاته".
وقام بن غفير بالعديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منها تقليص كمية المياه المخصصة للحمامات، دفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان وتقليص زيارات أهالي الأسرى إلى مرة كل شهرين.
ويشار إلى أن سجن ريمون أقيم عام 2006، إلى جانب سجن نفحة الصحراوي، وتحتفظ فيه إسرائيل بالأسرى ذوي الأحكام العالية، كما يحتوي على زنزانات للعزل.