شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين التفجير الذي استهدف تجمعًا دينيًّا في باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية باكستان الإسلامية ولذوي الضحايا في التفجير الذي استهدف تجمعًا دينيًا في إقليم بلوشستان، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكافة أشكاله.

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