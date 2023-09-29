شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين التفجير الانتحارى قرب مسجد جنوب غرب باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر بأشد العبارات عملية التفجير الانتحاري الذي وقع الجمعة، قرب مسجد جنوب غرب باكستان مخلفا عددا من القتلى والجرحى.

وأكدت وزرة الخارجية استنكار الجزائر لعملية التفجير الانتحاري الذي وقع اليوم قرب مسجد في ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”.

وأضاف البيان الذى صدر اليوم عن الخارجية الجزائرية، "وإذ تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لعائلات الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تعرب عن تضامنها مع جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا، في هذا الظرف الأليم”.

كما تجدد رفضها التام لكافة أنواع العنف والاقتتال الطائفي، وتأييدها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الباكستانية لوقف هذه العمليات الإجرامية ضمانا لأمن واستقرار البلاد.