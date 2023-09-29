شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعج يطالب رئيس البرلمان اللبنانى بعقد جلسات مفتوحة لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من إمكانية التوصل إلى تسوية سياسة تنهي الشغور الرئاسي وتخرج لبنان من واقعها المتأزم، مطالباً رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإيفاء بوعوده وعقد جلسات مفتوحة للبرلمان.

وقال جعجع: طالما لمحور الممانعة والتيار وزن في اللعبة السياسية يجب ألا نتأمل خيرا، وهذا الكلام ليس من منطق الخصومة، بل لأن هذا الفريق لا يفهم بمنطق الدولة ولا بتسيير أمورها، وهو غير مستعدٍ لضبط بعض الأمور الأساسية التي قد تؤثر على شعبيته، وهى أمور إذا تمت السيطرة عليها فستدار أموال كثيرة على الدولة تفوق حاجتها من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الرئيس بري دعا إلى عقد 12 جلسة خلال سنة أي بمعدل جلسة لكل شهر، وشرح أنه من شبه المستحيل انتخاب رئيس من الدورة الأولى، نظرا للحاجة إلى 86 صوتا، إلا في حالات استثنائية، لذا من الطبيعي أن يصار إلى فتح دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس".

وشدد جعجع على تمسك "القوات" بمواقفه الواضحة، لأن الخيار هذه المرة إما الوصول إلى حل جدي أو الإيحاء بذلك للشعب وتمديد الأزمة سنوات أخرى، مجدداً التأكيد على أن الحل سهل، ويكمن بدعوة بري إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس جديد.

وأضاف: علينا المحافظة على موقفنا، فالمعارضة مصممة على عدم القبول بالحلول المعتورة، ولن نتوقف إلا عند الوصول إلى النور .