شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد تطلعها إلى تعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا بالمجال الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، تطلّع بلاده إلى دفع التعاون مع جنوب إفريقيا فى المجال الزراعي وتبادل الخبرات في مجالات تحديث طرق استغلال الأراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الزراعة.

جاء ذلك خلال زيارة العمل التي يؤديها نبيل عمار إلى بريتوريا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المشاورات السياسية بين تونس وجنوب إفريقيا، حيث التقى مع أنجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة والتنمية الريفية في جنوب إفريقيا.

في سياق متصل، سلّم الوزير التونسي إلى وزيرة جنوب إفريقيا مشروع تعاون في المجال الزراعي، كما أبلغها بالدعوة الموجهة إليها من قبل نظيرها التونسى لزيارة البلاد خلال الفترة القادمة بهدف مزيد من التنسيق والتشاور بين الجانبين حول آليات دفع التعاون في المجال الزراعي.