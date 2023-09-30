الرئيس المصري: واجهنا تحديات أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي في مستهل وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إن "حكاية وطن" يستهدف إطلاع المواطنين على الإنجازات التي تحققت منذ 2011 حتى اليوم.

وأضاف: "أكيد الناس عارفة ومتابعة لكن إحنا هنقولكم من منظور الدولة".

وتابع: "مهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة".

16 سبتمبر, 12:40 GMT

وأوضح الرئيس المصري أن الدولة واجهت تحديات كبيرة، أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدول لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة.

يشار إلى أن مؤتمر "حكاية وطن"، سوف يستمر حتى الاثنين المقبل.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء والمسؤولين، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.