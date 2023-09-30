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3 دول عربية بين أكثر 10 بلدان في العالم منتجة للخرشوف بـ8 فوائد صحية

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دبي - محمود عبدالرازق - نشأ نبات أرضي شوكي في البحر الأبيض المتوسط، ​​واستخدم لعدة قرون لخصائصه وفوائده الصحية والطبية الرائعة.

يعتبر الجزء الصالح للأكل من خرشوف هو قلب الخرشوف، الذي هو في الواقع برعم زهرة الخرشوف. ورأس زهرة الخرشوف في مهدها عبارة عن مجموعة من العديد من الأزهار الصغيرة المتبرعمة، جنباً إلى جنب مع القاعدة الصالحة للأكل من النبات.

يعتبر الخرشوف منخفض الدهون، في حين أنه غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، ما يجعله يمتلك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية: 1- غني بمضادات الأكسدة. 2- يحسن وظائف الكبد. 3- يخفض ضغط الدم. 4- مصدر جيد للحديد الذي يمنع فقر الدم. 5- يساعد على خفض نسبة الكوليسترول. 6- تحسين الهضم. 7- يفيد القولون العصبي. 8- يحسن صحة الجلد ومظهره.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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