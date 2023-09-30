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السيسي: الشعب المصري لديه فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".

وأضاف السيسي أنه "على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والشائعات والإساءة"، مؤكدًا أن "الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم".

عبد الفتاح السيسي - الخليج 365 عربي, 1920, 04.09.2023

4 سبتمبر, 15:42 GMT

ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و 11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج الجمعة والسبت والأحد سيكون أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة 2024 في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في القاهرة، 25 سبتمبر/ أيلول 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 25.09.2023

25 سبتمبر, 13:33 GMT

وأشاف أنه في أيام 5 و6 و7 يناير/ كانون الثاني 2024، سيتم تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية في المؤتمر الصحفي، أن تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، سيتم خلال الفترة من 5 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 14 من الشهر نفسه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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