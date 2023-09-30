صحيفة سعودية: المملكة غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "الرياض"، في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "سلام مختلف"، إن "المواقف السعودية المتزنة تجاه مختلف القضايا تجعل من السياسة السعودية، عامل جذب لكسب التأييد لأية قضية عادلة"، مشيرة إلى أن "الشواهد تدل على أن المملكة غير متعجَلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية".

وأضافت أن "التفاوض على الأمور والملفات المهمة يكون طويلاً حتى الوصول إلى نقاط التقاء بين الأطراف المتفاوضة، وقد يأخذ وقتاً أطول مما هو متوقع"، قائلة إنه "في التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُل ما تريده".

أمس, 07:11 GMT

وأكدت الصحيفة أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

وأكد البيت الأبيض، في وقت سابق، أن "المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن "الطرفين وضعا على ما أعتقد هيكلية أساسية لما يمكن أن نسير باتجاهه"، مشيرا إلى التوصل إلى "إطار أساسي لاتفاق مستقبلي"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أن "هناك العديد من الدول التي تتطلع إلى صنع السلام مع إسرائيل بسبب قدراتها الأمنية والسيبرانية والتكنولوجية".

وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة، إن "إسرائيل ملتزمة بإحلال السلام مع المملكة العربية السعودية مع الحفاظ على مصالحها الأمنية"، لافتا إلى أنه "كان علينا التغلب على المفهوم الذي كان سائدا حتى الآن أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون حل القضية الفلسطينية".

أمس, 19:49 GMT

في هذه الأثناء، قام حاييم كاتس، وزير السياحة الإسرائيلي، بزيارة إلى السعودية، وقال إن "العلاقة الغرامية بدأت تتبلور إلى علاقة مستقرة بين الرياض وتل أبيب".

وأجرى الموقع الإلكتروني "i24NEWS"، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع حاييم كاتس، أوضح من خلالها أن الوفد الإسرائيلي تم استقباله في الرياض بحميمية، والتجوال في شوارعها أشبه بالتجوال في شوارع تل أبيب.

وتأتي زيارة كاتس في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل والسعودية جهودهما للتوصل إلى اتفاق التطبيع، كما تتزامن مع وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين، نايف السديري، إلى رام الله للمرة الأولى، من أجل تسلم أوراق اعتماده الدبلوماسية.

يشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، في أواخر عام 2020، برعاية أمريكية، وتسعى حاليا لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية، التي تؤكد مرارا أن هذا الأمر مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.

كما أن هناك تقارير عن أن السعودية تربط ملف التطبيع أيضا بحصولها على محطة نووية سلمية بمساعدة أمريكية، وهو الأمر الذي يخشى مسؤولون إسرائيليون من خروجه عن السيطرة في المستقبل.

وقالوا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية "كان": "إن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للسلام مع السعودية من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات معها هي بالفعل "شرق أوسط جديد"، لكننا نخشى أن يكون في إطاره قدرة المملكة على تخصيب اليورانيوم".