شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى اقتحام مسلحين لمطار البصرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم /السبت/، اقتحام مسلحين لمطار البصرة الدولى جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- : إن "ما تم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام حول اقتحام مسلحين لمطار البصرة الدولى هو عار عن الصحة وغير دقيق".



وأكد المتحدث أن "المطار يعمل بشكل طبيعى ولا يوجد أى اقتحام مسلح".