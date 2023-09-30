شكرا لقرائتكم خبر عن "القبس" الكويتية: 100 حالة طلاق أمام محاكم الكويت بعد أول أسبوع زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت صحيفة "القبس" الكويتية، تقريرا تناول معدلات الطلاق، حيث بلغت – وفق آخر الإحصاءات – 15 حالة يومياً في النصف الأول من العام الحالي، وشهدت المحاكم الكويتية 100 حالة طلاق لأزواج لم يستمر ارتباط طرفيها أسبوعاً واحداً من عمر الزواج، إضافة إلى 40 حالة شهدت طلاقاً قبل الدخول خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقال مصدر كويتى، وفق "القبس"، إن وقوع الطلاق في هذه المدة القصيرة ينم عن خلل كبير في طريقة الارتباط، ويكشف عن خلل في مفاهيم تكوين الأسرة، وبناء نواة لمجتمع مستقر مستقبلاً، مضيفاً أن اتخاذ قرار التراجع بعد الارتباط سريعاً وبهذه السهولة يحتاج إلى تحرك من الجهات المعنية؛ لدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول لها، حماية للمجتمع.

ولفت المصدر إلى أن دعاوى طلاق بدواعي استحالة العشرة، لكن في الواقع لا أسباب مقنعة للطلاق، وهو ما يحذر منه بعض القانونيين من أنه يعكس مفهوماً خطأً عن الحرية لدى الشباب".

وفي ما يخص المستوى التعليمي ودوره في زيادة نسبة الطلاق أو في انخفاضها، أوضح المصدر أن أرقام الإحصاءات تنفي ارتباط المستوى التعليمي بالانفصال، مبيناً أن المؤهلات الجامعية هي الأعلى ارتباطاً وانفصالاً في الوقت ذاته.

وكشف المصدر عن أنه من واقع المحاكم، فإن بعض حالات الانفصال في الأسبوع الأول أفصحت عن السبب بأنه تبين أن الطرف الآخر يتعاطى مؤثرات عقلية أو علاجات نفسية، ما دفع إلى اتخاذ قرار الانفصال.