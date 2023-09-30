شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 بقصر ثقافة روض الفرج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، حفل افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك على خشبة مسرح قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة.

ويحضر حفل افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح نخبة من المسرحيين والنقاد والمخرجين، وعلى رأسهم عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة، والمخرج ناصر عبد المنعم، والمخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب الأسبق، ورئيس لجنة تحكيم المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وغيرهم.

وبدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن العروض المشاركة بالمهرجان هذا العام، تلاه الوقوف دقيقة حداد على روح المخرج المسرحي الراحل حمدي طلبة والذي رحل مؤخرا.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

ويشارك بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح هذا العام 27 عرضا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة، ويقام المهرجان في الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، و تبدأ العروض يوميا في السادسة مساء على مسرح قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة.

لجنة تحكيم عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح

وتتكون لجنة التحكيم العروض من كل من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، الموسيقار د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.