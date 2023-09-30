العراق وتركيا يبحثان تنفيذ مشروع "طريق التنمية"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة النقل العراقية في بيان، إن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، عقد "اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له وحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين؛ للتباحث حول مشروع طريق التنمية"، وفق ما نقلت وكالة "واع" العراقية الرسمية.

وقال السعداوي: "بحثنا جملة من القضايا الخاصة بمشروع طريق التنمية مع وزير النقل والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو"، موضحا أن "الاجتماع ناقش المتعلقات الفنية والقانونية والمالية".

27 مايو, 16:27 GMT

وتابع الوزير العراقي: "استعرض الاجتماع أيضا الموديل الاقتصادي للمشروع وكيفية إنشاء مشاريعه المختلفة وتشغيله".

وأكد الجانبان التركي والعراقي على ضرورة إجراء زيارات ميدانية لنقاط الربط البرية والسككية بين البلدين، بحسب البيان.

وختم وزير النقل العراقي البيان بالقول: "جرى تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة القضايا الفنية والمالية والقانونية، والتي ستعمل على حسم أية متعلقات من أجل الشروع في العمل على تنفيذ المشروع".

29 مايو, 19:22 GMT

وسبق أن أكد رئيس الورزاء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "أنقرة هي الشريك الأساسي والاستراتيجي لبغداد في طريق التنمية الدولي"، مشيدا بـ "التفاعل التركي الجاد في تنفيذ المشروع".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، يبدأ "طريق التنمية" من ميناء الفاو في خليج البصرة جنوبي العراق، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وبحسب المصدر ذاته، تبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية 2033، والأخيرة 2050.