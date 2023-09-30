خبيران: إلغاء التأشيرة بين إيران والسعودية قابل للتنفيذ ويحمل مزايا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، مريم جلالي دهكردي، التي تواجدت في الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، إنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين وإلغاء التأشيرة بين البلدين".
في الإطار ذاته، يقول اللواء المتقاعد عيسى آل فايع، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الدولي، إن فصلا جديدا من العلاقات السعودية الإيرانية انطلق منذ شهر مارس الماضي، إثر توقيع الاتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي ترعاه الصين.
وفق اللواء المتقاعد، "بدأت إجراءات تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع منذ ذلك الحين".
ولا يستبعد آل فايع "إمكانية تنفيذ اتفاق إلغاء التأشيرة السياحية بين البلدين في سياق استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم الاتفاق عليها، ما دامت إيران تتعامل مع جيرانها بشكل إيجابي وملتزم".
4 سبتمبر, 13:41 GMT
في السياق نفسه، يقول الخبير العسكري السعودي، العميد عبدالله العسيري، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عدة أشهر نتيجة للرغبة المتقاربة للقيادات السياسية في كلا البلدين نحو إعادة العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.
يوضح الخبير أن بحث إلغاء التأشيرة بين البلدين، يعد نتيجة للجهود المبذولة بين الدولتين، رغم أن المطالب في هذه المرحلة تخص التأشيرات السياحية، مع إمكانية تطور التعاون بحذر حتى التأكد من نوايا إيران الجادة في تحسين هذه العلاقات، من خلال احترام وتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية، وفق قوله.
4 سبتمبر, 15:03 GMT
وكان الرئيس الإيراني قد أرسل، الأسبوع الماضي، رسالتين إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هو من تسلّمهما من السفير الإيراني لدى المملكة، علي رضا عنايتي".
وقال العنزي، في تصريحات مع وكالة "إرنا"، إن "هذا الفصل من العلاقات مع إيران سيكون قويًا على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية"، مضيفًا أن "العلاقات البناءة مع إيران ستكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار".
وذكر العنزي أن "العاهل السعودي وجّه دعوة رسمیة إلى الرئیس الإيراني، إبراهیم رئیسي، لزيارة الرياض"، لافتًا إلى أن "هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الإيراني في الوقت المناسب".
5 سبتمبر, 14:21 GMT
من جهته، أعرب علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودیة، في حوار مع وكالة "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".