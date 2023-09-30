شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الصين دولة عظمى تلعب دوراً مهماً جداً على مستوى العالم، وهى عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وأشار الرئيس الأسد فى مقابلة مع تلفزيون الصين المركزى (CCTV) إلى أن الصين وقفت مع سوريا سياسياً من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السورى.

وشدد الرئيس الأسد على أن الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار، مبيناً أن منطقتنا تواجه نوعين من الخطر هما خطر الليبرالية الحديثة الغربية التى نشأت فى أمريكا وخطر التطرف.