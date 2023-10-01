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السعودية تعرب عن إدانتها لإقدام أحد المتطرفين فى السويد بحرق نسخة من المصحف

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء.

وجددت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، التأكيد على موقف السعودية الرافض بتاتاً لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشددت الوزارة، على مطالبة السعودية للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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