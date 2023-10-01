الرئيس الإيراني: الوحدة الإسلامية هي الطريق لمواجهة عدونا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك في كلمة له في مؤتمر الوحدة الإسلامية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة طهران، اليوم الأحد.

قال رئيسي إن التركيز على الوحدة الإسلامية "منهج ومدرسة وليس أمرًا عابرًا وثانويا".

وأوضح أن "الوحدة اليوم ليست بمعنى الوحدة في المذاهب أو الجغرافيا، بل بمعنى الانسجام والتنسيق لحفظ مصالح العالم الإسلامي".

21 سبتمبر, 09:27 GMT

وأضاف الرئيس الإيراني أن "العدو يحارب وحدة الأمة الإسلامية، فهو لا يريد لهذه الأمة الاتحاد".

كما أشار إلى أهمية أن تكون رؤية العالم الإسلامي المشتركة اليوم هي "الصمود والمقاومة أمام الأعداء وليس التطبيع والاستسلام".

يشار إلى أن المؤتمر الدولي الـ 37 للوحدة الإسلامية انطلق، الیوم، في طهران، وسيتم بحضور الرئيس الإيراني توقيع وإزالة الستار عن 15 كتابا يتحدث عن موضوع الوحدة الإسلامية.