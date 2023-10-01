وزير إسرائيلي يزور السعودية للمشاركة في مؤتمر دولي

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دبي - محمود عبدالرازق - ويعد مؤتمر البريد العالمي الإطار الأعلى لاتحاد البريد العالمي، ويضم 192 دولة بينها إسرائيل، وينعقد مرة كل 4 سنوات ويحضره ممثلون عن وزارة الاتصالات والبريد ووزارة الخارجية من كل دولة.
وتتوالى زيارات رسمية لوزراء ومسؤولين إسرائيليين للسعودية في الفترة الأخيرة، في ظل مفاوضات حول تطبيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية.
وقبل ذلك بأسبوع، التقى مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية مع مسؤول سياسي سعودي كبير في السعودية.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن اللقاء السري عقد بين نائب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية سيفي مندلوفيتش، ومسؤول سياسي سعودي، لم تكشف عن هويته.
وذكرت "كان" أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات سرية عقدت في الأيام الأخيرة في إطار تطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية.
27 سبتمبر, 20:57 GMT
وأوضحت أن "التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنياً على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".