شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون" يدين الهجوم الإرهابي على مديرية تابعة للداخلية التركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الهجوم الإرهابي والتفجير الذي استهدف مدخل مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وشدد الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وهذه الأعمال العدوانية التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

أخبار متعلقة ليبيا.. تأجيل موعد مؤتمر إعادة إعمار درنة إلى نوفمبر المقبل بعد حرق المصحف الشريف.. البرلمان العربي يدعو إلى مقاطعة السويد

تفاصيل الهجوم

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن إصابة أثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن يرلي القول، إن ارهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الامن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه. وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.