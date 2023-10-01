صحيفة: لبنانيون يلقون الحجارة على السياج الحدودي والجيش الإسرائيلي يرد بقنابل غاز

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إن "لبنانيين ألقوا الحجارة على السياج الحدودي بالقرب من بلدة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي بقنابل غاز".
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو"، مشيرًا إلى أن "إطلاق النار حدث أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب".
يأتي ذلك، بعد أيام، من إلقاء قنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني، بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".
11 سبتمبر, 18:13 GMT
وفي 26 من شهر أغسطس/ آب الماضي، أعلن الجيش اللبناني أن "زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس الناقورة جنوبي لبنان".
3 سبتمبر, 14:57 GMT
وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.