البرلمان العربي يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية اقتحامات المسجد ويحذر من "حرب دينية"

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكد اليبان أن "استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ومحاولات تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، يُعد استفزازًا لمشاعر أكثر من 2 مليار مسلم يمثلون ربع سكان العالم، وهو أمر مرفوض وينذر بدفع الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية إلى مزيد من التصعيد والتوتر، وجر المنطقة لحرب دينية".
28 سبتمبر, 09:43 GMT
وشدد البرلمان العربي على "رفضه التام محاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس ومحاولات تهويدها، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، كونها تتنافى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
كما دعا إلى ضرورة تحريك الوضع القائم والدفع بعملية السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا على موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
28 سبتمبر, 09:05 GMT
وفرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على شوارع القدس القديمة، تزامنًا مع "يوم الغفران" الذي استمر حتى الاثنين الماضي.
وأدانت دول عربية بينها مصر والسعودية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مطالبة إسرائيل بوقف هذه الممارسات التصعيدية.