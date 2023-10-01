شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد البحرينى يؤكد الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الحرص المتبادل بين بلاده والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة، لافتا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم فى مسارات التعاون الثنائى بما يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد فى قصر القضيبية، بعمدة الحى المالى لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).



وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم للقطاع الخاص فى رفد أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى والمالى بين البلدين وأهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار وتعزيزها دعما للعلاقات الراسخة بين البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم فى فتح مسارات أرحب فى القطاعات الحيوية ويصب فى تعزيز آفاق التعاون الثنائى التى تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية فى مختلف المجالات.