العراق... فيديو جديد يكشف مكان اندلاع حريق الحمدانية

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر الفيديو، الذي نشرته وزارة الداخلية العراقية، "أول شرارة نيران في القاعة، والتي كانت في جزء من سقف القاعة المغطى بديكورات سريعة الاشتعال"، حسب تصريحات لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أنه "بعد احتراق جزء صغير من ديكور السقف، انتشرت النيران خلال أجزاء من الثانية، في بقية زينة السقف".

وذكرت وزارة الداخلية، أن عددا من الحضور لجؤوا للاحتماء تحت الطاولات، لتجنب الأجزاء المحترقة المتساقطة من السقف، وهو ما أظهره الفيديو.

وتشير النتائج التي وصلت إليها اللجنة إلى أن الحادث "لا يحتوي على عناصر جنائية"، وأن الألعاب النارية وألواح الصاج المجلفن المحشوة بالمادة العازلة (السندويش بنل) هما السببان الرئيسيان وراء الحادث، وفقا لما نقله موقع قناة "الشرق نيوز".

والأربعاء الماضي، أعلن العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات أعراس، في الحمدانية في محافظة نينوى.

27 سبتمبر, 07:28 GMT

ووصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، ما حدث في قضاء الحمدانية في محافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة"، فيما وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في نينوى.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية.