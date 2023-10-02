الجيش اللبناني ينفذ رمايات بالذخيرة الحية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن إدارة التوجيه التابعة لقيادة الجيش، أن هذه التمارين تتضمن إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.

وأضاف البيان أن وحدة من الجيش ستنفذ، بدءا من 2 أكتوبر 2023 وحتى 27 أكتوبر 2023، في الفترة من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً، تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، وسيتم خلال هذه التمارين إطلاق رمايات باستخدام الذخيرة الحية.

واختتم البيان بأن وحدة من الجيش تنفذ منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2023 وحتى 25 أكتوبر 2023، تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، وخلال هذه التمارين يتم إطلاق رمايات باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، أن دورية إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية نحو دورية له في منطقة بسطرة جنوبي البلاد.

23 سبتمبر, 10:25 GMT

وكشف الجيش اللبناني، في بيان له، أن "عناصر الجيش اللبناني أطلقت قنابل دخانية نحو عناصر العدو، ووقع إطلاق النار أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في الجنوب".

وشهد جنوب لبنان هذه التوترات، بعد أيام من إلقاء قنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".

في سياق متصل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني، بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق".