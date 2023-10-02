شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستنكر الهجوم الإرهابى فى أنقرة ويؤكد تضامنه مع تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان عبّر خلاله عن استنكاره للهجوم الارهابى الذى استهدف مقر لوزارة الداخلية فى أنقرة، مؤكدا تضامنه الكامل مع تركيا. وفى السياق ذاته، استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الهجوم الإرهابى الذى تعرضت له مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية فى العاصمة أنقرة.. متمنية

الشفاء العاجل لرجلى الأمن المصابين.

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