شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق: سوريا وروسيا تربطهما علاقات ممتازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، إن سوريا وروسيا "تربطهما علاقات ممتازة" ومستوى التعاون بين البلدين عالٍ وعلى كافة المستويات وفي مختلف المجالات.

وأضاف الصباغ في مقابلة مع وكالة "سبوتينك" على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى الذي اختتم أعماله في نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا، "علاقاتنا ممتازة، ومستوى التعاون عالٍ جداً على مختلف المستويات وفي مختلف المجالات".

وأوضح، "تعاونا بشكل وثيق ومكثف للغاية، خاصة فيما يتعلق بتمديد التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672. وبذلنا معًا جهودا كبيرة لإجراء تحسينات وتعديلات على هذا النص لجعله أكثر ملاءمة لمعالجة الوضع الحالي".

وأشار إلى أن وفد بلاده أجرى اتصالات مكثفة مع الدبلوماسيين الروس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وناقشا من بين أمور أخرى، الجوانب الإنسانية للأزمة السورية.