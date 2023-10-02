التلفزيون المصري: السيطرة على حريق مقر مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "أخبار اليوم المصر"، أن محافظة الإسماعيلية ومديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، ومستشفيات جامعة قناة السويس، أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

ونشر موقع أخبار اليوم على حسابه بموقع "إكس" مقطع فيديو يظهر إخماد النيران في مبنى مديرية الأمن.

كان حريق ضخم، اندلع ليل الأحد/الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر، حيث التهمت النيران معظم محتويات طوابق المبنى، كما انهار جزء من الواجهة الرئيسية للمبنى.

ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.