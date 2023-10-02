شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. ارتفاع عدد مصابي حريق بمديرية أمن الإسماعيلية إلى 38 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمالًا لتوابع حريق مديرية أمن الإسماعيلية المصرية الذي اندلع صباح اليوم، الاثنين، أفادت مصادر رسمية بإصابة 38 شخصًا باختناق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، كما ساعدت القوات في إنقاذ الضحايا ونقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحريق.

رفع حالة الطواريء القصوى

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريح له اليوم، أنه تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق، مشيرًا إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابًا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتا حروق، وخروج 7 مصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.

حريق ضخم

يُذكر أن حريق هائل شب صباح اليوم داخل مديرية أمن محافظة الإسماعيلية المصرية، أدي إلي تدمير المبنى بالكامل، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجمهورية" المصرية. وهُرعت سيارت الاسعاف، وجرى الاستعانة بسيارات الاطفاء التابعة للجيش المصري وقناة السويس، للمشاركة في إخماد النيران التي أتت علي محتويات المبنى بالكامل.