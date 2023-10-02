شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار 4 منازل بغرب ليبيا وتحذيرات من "سيول متوقعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي انهيار 4 منازل في مدينة أوباري جنوب غرب ليبيا جراء سقوط أمطار غزيرة على المنطقة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وبحسب موقع الحرة، أكد الجهاز في بيان أن "العمل متواصل لحصر الاضرار وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين".

ومن جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث انقطاعات للتيار الكهربائي في المنطقة، مع عمل فرقها على تقييم ومعالجة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية في منطقة أوباري نتيجة التقلبات الجوية بالمنطقة الجنوبية.

والأحد، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا من إمكانية هطول أمطار رعدية جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى وجود "فرص لحدوث سيول وجريان ببعض الأودية".

وكان الاعصار دانيال قد ضرب شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدي درنة إلى مقتل 3893 شخصا، وفقا لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.